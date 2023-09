Un nuovo gossip ‘colpisce’ la popstar Shakira. La cantautrice 46enne – dopo lo scandalo legato al divorzio con Piqué – ha nuovamente i riflettori puntati addosso. No, non stiamo parlando di un successo musicale, bensì di un 30nne colombiano che vive in Canada afferma, con convinzione, di essere figlio della cantante e dell’attore Santiago Alarcon. Il ragazzo afferma di essere stato abbandonato dalla coppia che avrebbe evitato di riconoscerlo e contattarlo, affidandolo ad una famiglia adottiva. Il giovane ora chiede alle due star un risarcimento da un milione di dollari.

La questione è in evoluzione, ma desta parecchi dubbi la versione fornita dal 30enne. Le teorie del giovane non sono supportate dalle date: sostiene di esser stato adottato nel 1992, anno in cui Shakira aveva 15 anni. L’attore Santiago Alarcon, il presunto padre, racconta: “E uno dei capitoli più assurdi della mia vita: sono vittima della molestie, violazioni sul posto di lavoro ed estorsioni da parte di un giovane, di cui ometterò il nome su consiglio dell’avvocato”. Quattro anni fa, ha spiegato, ha ricevuto un messaggio con questo testo “Ciao papà. Sono tuo figlio. Mi hai abbandonato“. Il ragazzo ha contattato alcuni media per raccontare la notizia: “Molti giornali mi hanno detto che dopo aver parlato con lui, in verità non c’era nulla”, ha spiegato Alarcon che ha poi deciso di incontrare il giovane: “Devo ammettere che non era per niente aggressivo e mi ha detto che aveva bisogno di parlarmi da solo. L’ho portato in un posto dove i miei colleghi potevano vedermi, perché giuro che ero nel panico, avevo paura e pensavo mi avrebbe fatto qualcosa“, dichiara l’attore. L’uomo ha recentemente denunciato il ragazzo alle autorità. E Shakira? La showgirl non ha ancora commentato il caso del presunto figlio, mantenendo un velato mistero sulla questione.