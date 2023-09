I cani vengono considerati da molti come i migliori amici dell’uomo. Affermazione che però esclude un passeggero 35enne che, durante un volo di un paio d’ore, ha dovuto “fare i conti” con l’animale di un altro passeggero. L’uomo – a cui non piacciono i cani – ha sfogato la propria indignazione sia in aereo che sui social.

Cos’è successo

L’animale, cercando coccole, è saltato verso l’uomo muovendo insistentemente la coda. Il 35enne ha fatto intendere di essere disturbato dalla presenza del cane a bordo. Ecco che, a quel punto, gli è stato fatto notare che la presenza era indispensabile, trattandosi di un cane guida. Il passeggero ha chiesto agli assistenti di volo che l’animale non si allontanasse più dal proprio posto, cosa che non è accaduta.

“Odio questa tendenza di volare con il proprio cane – ha iniziato con il suo sfogo sulla popolare piattaforma Reddit il 35enne -. Non capisco perché non puoi lasciarlo a casa”. L’uomo ha poi continuato: “È stato in giro per la cabina per un discreto periodo di tempo e, per quello che vale, non c’era nulla che indicasse che fosse un cane di servizio. Si è avvicinato ad un certo punto verso la mia fila. Mi sono mosso. Ho allontanato le gambe, ma lui si è avvicinato. Mi ha messo le zampe addosso e mi ha guardato come se aspettasse che lo accarezzi. Ho sollevato le gambe sul sedile”.

La reazione del proprietario del cane

Ma non c’è stato mica solo lo sfogo su Reddit. L’uomo ha urlato anche in aereo: “Qualcuno tenga buono il cane”. Si è alzata una ragazza che ha ripreso l’animale, accusando il 35enne di essere una persona senza sentimenti e di non meritare l’affetto del suo amico a quattro zampe.