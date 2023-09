Una cuffia da doccia in testa e un sacchetto dell’immondizia indossato come fosse un vestito di lusso. Un uomo si è imbucato così sulla passerella della Fashion Week di New York. Il giovane ha sfilato per diversi secondi, senza che il pubblico si accorgesse di nulla, finché un addetto alla sicurezza lo ha placcato e lo ha portato via.