“Ho avuto un periodo che stavo male e non capivo cosa fosse. Sono andata a farmi controlli ed è venuto fuori che avevo un casino in corso”. Inizia così il lungo e toccante racconto di Francesca De André a Storie Italiane. Ospite di Eleonora Daniele nel salotto di Rai 1, la figlia di Cristiano De Andrè ha parlato dell’intervento di salpingectomia bilaterale subito qualche settimana fa, quando è stata operata d’urgenza dopo che le sono state trovate delle masse nell’utero.“Mi hanno fatto una salpingectomia bilaterale, che è la rimozione delle tube, perché sono stata male. Io non posso più avere figli naturalmente”, ha spiegato sottolineando di non sapere ancora l’esatta diagnosi. “Un tumore? Questo ancora non lo sappiamo. Mi hanno trovato delle masse e sto ancora aspettando che mi dicano di che natura sono dopo la biopsia: se sono benigne o maligne. Sto cercando di rimanere positiva perché ne ho già passate tanto. Questa è stata l’ultima batosta, perché oggi so che non potrò più avere figli naturalmente. Sono interventi che sembrano all’ordine del giorno, però in realtà cambiano tantissimo”.

E ancora: “Hanno trovato queste cisti, una molto grossa a detta dei medici, e le hanno rimosse, ma, come dicevo prima, sto aspettando ancora la risposta. La mia salute ora è un po’ ballerina: ci sono giorni in cui mi sento bene e altri in cui ho delle ricadute, ho delle fitte a causa delle quali non riesco neppure a stare in piedi. Raccontare non è come vivere determinate cose: voglio far capire come si senta una donna per una cosa che viene presa anche un po’ sottogamba, ma ti sciocca. Ora aspetto le risposte, sperando che vada tutto bene e che possa tornare qui a dirti che sono in salute”, ha concluso rivolgendosi alla conduttrice.