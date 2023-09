“Mi scrivono su Twitter di chiederle come mai ha il doppio anello”. Alla fine della puntata di mercoledì 13 settembre de L’aria che tira, su La7, David Parenzo ha chiesto a Matteo Renzi di mostrare un anello nero che portava al dito: “È molto semplice, me lo ha regalato mia moglie”. “Ah scusi, non volevo farmi gli affari suoi…”. “Dentro, se guarda, ci sono tutti i sensori per vedere il battito cardiaco – ha spiegato il leader di Italia viva – Siccome io sono spaventosamente allenato per la maratona, mi sono fatto un mazzo tanto, questo mi serve per vedere sul telefono i chilometri percorsi, la respirazione…”. “Bisognerebbe fare qualcosa di simile per le domande più imbarazzanti” ha commentato Parenzo .