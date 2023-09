In occasione del ritorno Fratelli di Crozza (da venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+), Maurizio Crozza aggiunge ai tanti personaggi delle passate stagioni una nuova maschera, quella del giornalista e compagno della premier Meloni, Andrea Giambruno.

Fratelli di Crozza sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.