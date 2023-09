“Sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi ma sto uscendo dall’inferno”. Così scrive Giovanni Allevi in un post pubblicato sui social in cui torna ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Da che, nel giugno del 2022, aveva annunciato che gli era stato diagnosticato un mieloma, il compositore e pianista ha continuato a tenere informati i fan sul suo percorso di cure e ora queste sue parole – dopo mesi di silenzio – accompagnate da una sua foto in piedi, probabilmente durante la riabilitazione.

“Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio”, scrive Allevi pubblicando l’immagine che lo ritrae in piedi, visibilmente dimagrito ma dallo sguardo raggiante, con cappello e la mascherina, mentre si sorregge alle sbarre di uno degli attrezzi di quella che sembra una sala di riabilitazione dell’Istituto dei Tumori di Milano dove è in cura.

Insomma, una buona notizia dopo che lo scorso luglio era circolata la notizia falsa della sua morte, una vergognosa insinuazione a cui lui stesso aveva replicato con sagacia ed ironia: “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora!”, aveva scritto.