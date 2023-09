Johnny Depp e Jenna Ortega stanno insieme? Il gossip fa mormorare Hollywood. Ventenne lei, sessantenne lui, i due attori sarebbero una coppia secondo il profilo social Deux Moi. Le voci hanno iniziato a girare così insistentemente che la star di Wednesday si è vista costretta a mettere le cose in chiaro. Tramite una story su Instagram Jenna Ortega ha scritto: “Questa storia è così assurda che non riesco nemmeno a ridere. Non ho mai conosciuto o lavorato con Johnny Depp nella mia vita. Vi prego di smettere di diffondere menzogne e lasciarci in pace”. Nessun contatto tra i due, dunque, nemmeno professionale. A prendere la parola sono stati anche i rappresentanti di Johnny Depp che al magazine NME hanno puntualizzato: “Il signor Depp non ha alcuna relazione personale o professionale con la signorina Ortega in alcun modo”.