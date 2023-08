Hanno fatto chiacchierare, nei giorni scorsi, le foto che Arisa ha voluto pubblicare su Instagram. Letteralmente senza veli, così come mamma l’ha fatta. La cantante, 41 anni da poco, ha scritto una lunga didascalia a corredo delle immagini: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio.[..]”, le sue parole. Tra i tanti commenti, ecco quello di Rocco Siffredi. Il re del porno italiano, 59 anni, via Instagram stories ha deciso di commentare gli scatti ‘hot’ dell’interprete di “Sincerità”: “Arisa test of real italian beauty. Arisa facciamo finalmente un porno educativo e romantico come solo tu potresti fare“, le sue parole riportate da Fanpage.it.

Ma al momento non è arrivata alcuna dichiarazione da parte della diretta interessata. Ad ogni modo non è la prima volta che Rocco fa una proposta simile alla cantante. Già nel 2021, l’attore hard aveva ammesso di voler girare un film con l’artista. Durante un’intervista proprio a FQMagazine, Arisa aveva rivelato: “Non voglio più vergognarmi a 39 anni, voglio trattare il mio corpo come una cosa bella: se dovessero propormi un soft-porn ci penserei (scoppia a ridere, ndr) ma non parlo di porno, parlo di erotismo”.

Siffredi avrebbe mai potuto ignorare una dichiarazione simile? Ovviamente no. Infatti era intervenuto e aveva detto: “Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social. Ti devo dire che quando ho letto ‘soft porno’ ho esclamato: ‘Che peccato!’ Perché se volesse fare solo una cosa ‘soft’, io ne sarei inevitabilmente tagliato fuori”. “Poi, attenzione: magari non rientro nei gusti di Arisa, e ci può stare, – aveva scherzato la pornostar – oppure può darsi che mi consideri troppo vecchio per lei, e ci starebbe anche questo, ma ti assicuro che darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei“.

E ancora, sulle pagine di MowMag, Siffredi aveva continuato a parlare di Arisa, della grande stima nei suoi confronti: “Sono un fan di Arisa, a me piace molto lei come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sexy a livelli surreali, a prescindere dal mio gusto personale, te lo dico perché non hai idea di quanti personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti arrapatissimi. Mi scrivono: ‘Speriamo che lo faccia, speriamo che lo faccia davvero!’”. Infine aveva concluso: “Ovviamente a loro piacerebbe vederla con me. Sarebbe fantastico girare con lei e troveremmo sicuramente un accordo che vada bene per entrambi. Insomma, potrei anche accettare di fare un soft porn con lei. Tanto sono sicuro che il ‘soft’ non lo faremo mai!”. E adesso, agosto 2023, la nuova proposta. Ma la cifra rimane sempre la stessa: l’ironia. Sì, di quella che nasconde un filo di verità.