“1,2,3 scatenatevi. Ultima foto 10 anni fa…”. Con un carosello di foto Belen Rodriguez su Instagram introduce ufficialmente ai follower Elio Lorenzoni, l’imprenditore con cui si mormora stia vivendo una storia in questa calda estate 2023. Ma in che veste lo presenta? Come compagno, appunto, o come amico? La didascalia non si presta a una interpretazione univoca. Soprattutto se si dà peso a quel “ultima foto 10 anni fa”, che sembra voler sottolineare come Lorenzoni sia una sua vecchia conoscenza e quindi faccia parte della sua vita da tempo ma solo come amico. Tanti i commenti agli scatti. C’è chi scrive: “Ho sempre odiato il falso perbenismo. Adoro chi, invece, segue le sue idee e il suo essere donna, non lo nasconde per paura di maldicenze. Grande madre e grande donna. Ti stimo” e Belen replica: “Sai che mi trovi d’accordo. Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo, il bigottismo, il moralismo non fanno per noi”. Non mancano le critiche: “Sorella cara ti amo e ti stimo ma qua noi comuni mortali aspettiamo una delusione d’amore per perdere quei 100g tu manc o tiemp re lacrm già stai di nuovo in carrozza. Dea spiegaci come si fa!” a cui la showgirl risponde con: “Taci se non vivi con me“.