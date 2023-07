Ci risiamo. Una nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con la parola fine comunicata indirettamente dal settimanale “Chi” che mostra le prime immagini della showgirl argentina in atteggiamenti teneri con l’imprenditore dei motori Lorenzoni. “Ciao Stefano, adesso bacia Elio“, titola il giornale edito da Mondadori. La conferma alle voci di crisi delle ultime settimane, dopo una presenza insieme a Ponza in barca lo scorso 25 giugno. Poi le immagini di coppia sparite dai social della conduttrice, la presenza dell’ex ballerino senza fede alla presentazione dei palinsesti Rai e ora la nuova puntata di una vera e propria soap a stagioni.

Un colpo di scena, casuale o meno, che arriva in un momento di forte difficoltà per Belen sul fronte professionale, con l’uscita da due programmi di punta del Biscione, “Tu si que vales” e “Le Iene“. Una fine ma anche un nuovo inizio. Senza perdere tempo. Rodriguez si è presentata a un incontro di famiglia con l’imprenditore bresciano, come se il legame fosse già solido. Alla festa di Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez, era presente tutta la famiglia: “Con il passare del tempo gli ospiti se ne vanno e il focus rimane su Belen e il suo nuovo accompagnatore. Si sfiorano, lui l’abbraccia, lei gli sistema la camicia. Gesti d’intesa, di complicità. Alla fine della giornata i genitori della showgirl vanno via con la sua macchina, portando Santiago, mentre lei sale sull’auto di Lorenzoni con Luna Marì. I tre arrivano sotto casa di Belen, l’uomo parcheggia la sua vettura elettrica a una colonnina per la ricarica. Sono le 21 e, la mattina seguente, la macchina di Lorenzoni è ancora lì, sotto casa di Belen. Ben carica”, il racconto di “Chi” con testimonianze fotografiche.

Stefano e Belen si erano innamorati ad “Amici“, con il famoso tradimento a Emma Marrone. Un matrimonio, un figlio (Santiago), una rottura. Nella vita della showgirl l’arrivo di Andrea Iannone poi di Antonino Spinalbese, la nascita di una figlia (Luna Marì). Una nuova rottura e un ritorno di fiamma con De Martino. E ora un altro colpo di scena, una nuova pagina da scrivere con Elio Lorenzoni. Una comparsa o un protagonista? Moro, con la barba, imprenditore affermato. Elio ha studiato economia e gestione aziendale all’università Cattolica di Milano, è esperto di golf e di E-bike, è presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni srl, che si occupa di moto, accessori e componenti in tutto il mondo. Ora si trova improvvisamente proiettato nel gossip. Fino al prossimo colpo di scena.