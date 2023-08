Dialogo e sincerità sono alla base del rapporto di Milena Miconi con le figlie Sofia e Agnese, 21 e 14 anni, avute dal marito Mauro Graiani. Nessun tabù con loro, nemmeno quando ci si confronta su temi più delicati come la fluidità: “Non la vivo affatto male, anzi” spiega la showgirl intervistata da Chi. “Mi sono ritrovata spesso a parlarne con le mie ragazze e con i loro amici. Oggi non ci si innamora più del sesso, ma della persona, dell’emozione“. Miconi rivela: “Anche una delle mie figlie l’ho vista legarsi sia al mondo maschile sia a quello femminile. Finalmente non si guarda più chi e cosa sei, ma quello che trasmetti e questo l’ho imparato grazie a loro”.