Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano il primo anniversario di nozze, e per l’occasione la ‘Divina’ fa una dedica speciale al marito al quale rivolge parole d’amore. Non solo: condivide con i follower foto e video inediti del giorno in cui si sono giurati amore eterno. “È già passato un anno” scrive Federica su Instagram, “un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure…. È passato un anno e già quei vestiti non ci vanno più bene… per fortuna i nani sono rimasti 4 ma dormono sempre in mezzo a noi come la prima notte di nozze….”. “C’è una Meringa in arrivo…” scrive, facendo riferimento alla bambina che porta in grembo, e conclude: “E’ passato un anno ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta… con ogni millimetro del mio corpo… Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti.. Ci stiamo provando da un anno. Auguri Amore Mio”.

