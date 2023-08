“Prendo atto di come, nel 2023, ancora incredibilmente persista una componente post-cavernicolare, sia pure sempre più minoritaria, la quale trova da eccepire sul fatto che una politica possa avere un privato e magari (perché no?) esserne fiera e non sentirsi obbligata a nasconderlo“. Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia, commenta le critiche ricevute dopo che le foto delle vacanze in compagnia di Georg Dornauer, vicegovernatore del Tirolo e leader socialdemocratico, hanno fatto il giro dei social conquistando persino le copertine delle riviste austriache. Su Twitter Ambrosi difende la propria relazione dagli attacchi degli hater: “Se qualcuno lo avesse purtroppo dimenticato, ricordo a tutti che è bello essere innamorati e baciarsi sulla spiaggia, ovviamente non mancando di rispetto a nessuno. Il male, se proprio del male si vuol trovare in questa immagine, è come sempre solo negli occhi di chi lo vede”.

Ho letto, con attenzione, la ridda di posizioni sulla foto in spiaggia in cui io e il mio fidanzato ci baciamo. Ringrazio per le tantissime manifestazioni pubbliche e private di affetto, simpatia e sostegno; prendo anche ovviamente atto di come, nel 2023, ancora incredibilmente… pic.twitter.com/tdEfWR8Y4y — Alessia Ambrosi ???????? (@AleAmbrosiTW) August 19, 2023