“Una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente”. Così Morgan dopo i fatti di Selinunte si scusa nel proprio gruppo Whatsapp del quale fanno parte anche giornalisti e operatori culturali, ma anche su Instagram. “Ho usato un’espressione infelice e non ne vado fiero” dice in riferimento all’insulto omofobo rivolto a una persona nel pubblico. Il cantautore spiega che cosa abbia fatto scaturire una reazione così forte: “Tutti possiamo sbagliare e io ho sicuramente sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e se potete accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente, e se pur nel modo sbagliato è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente, e l’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle mie più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso“. Quindi la conclusione: “Resta il fatto che nulla giustifica le cose che ho detto”.