Ora non ci sono più dubbi: Federica Pellegrini è incinta. Dopo giorni di indiscrezioni, rumors e paparazzate, ad ufficializzarlo sono stati l’ex star del nuoto italiano e il marito Matteo Giunta, protagonisti di un inatteso video postato pochi minuti fa sui social. Il pretesto? La vittoria di Mollie O’Callaghan, che questa mattina ai mondiali di nuoto di Fukuoka, in Giappone, ha battuto il record della Pellegrini nei 200 stile libero femminile. “Grande gara Mollie. Davvero una delle migliori che ho visto negli ultimi 14 anni”, ha scritto la Divina complimentandosi con l’australiana che le ha strappato un record che deteneva da anni. “Ma voglio dirvi qualcosa…”, ha aggiunto postando una serie di emoticon che sorridono. Poi, nel video, solleva leggermente la camicia mostrando la pancia e la scritta in inglese “Well take it back!!!” (“ce lo riprenderemo”).

Il gran finale, un bacio al marito Matteo, ufficializza la gravidanza più attesa e annunciata dell’estate. A sganciare l’indiscrezione, pochi giorni fa, era stato il sito Dagospia mentre oggi in edicola è arrivato il settimanale Chi con tanto di copertina e foto inequivocabili: “Il nostro amore si fa in tre”. La diretta interessata però non aveva gradito, come dimostra la risposta data poche ore fa a Repubblica, a domanda diretta sulle voci relative alla gravidanza: “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero”. Di fatto, una non smentita che in molti hanno interpretato come un segnale di fastidio per aver subito (invece che dettato) i tempi con cui gridare al mondo di essere incinta. Ora però non resta che voltare pagina e godersi questo momento così speciale.