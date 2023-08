Gender reveal sul palco del concerto di Adele. Una coppia di fan si è fatta notare dall’artista chiedendole di rivelare davanti a tutti il sesso del bebè che stanno aspettando. La cantautrice ha esaudito il desidero di Shantelle e Chris e ha aperto la busta contenente l’esito tanto aspettato dai futuri genitori. “Avranno un maschietto!“, ha esclamato facendo felice soprattutto Chris, che ha esultato per la notizia. Pochi attimi dopo Adele non ha trattenuto l’emozione ed è letteralmente scoppiata a piangere: “Sono così felice per voi” e ha fatto una proposta alla coppia: “Se e quando dovessi rimanere incinta farete voi il mio gender reveal? Vi inviterò e lo farete. Grazie sono stata così onorata di farlo”.