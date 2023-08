Passeggeri fortunati quelli che si sono trovati su un volo di linea in compagnia di Gianni Morandi che, altoparlante alla bocca, spiega: “Devo fare una cosa che non si fa mai in aereo”, e subito dopo attacca con i ritornelli di alcune sue celebri canzoni, a partire da C’era un ragazzo. Gli spettatori del concerto improvvisato si uniscono immediatamente alla voce dell’artista intonando a gran voce pezzi entrati nella storia della musica italiana. “Le sapete tutte” commenta sorridendo Morandi.