Estate di gossip per Belen Rodriguez. L’ultimo arriva dalla ben informata Deianira Marzano, che attraverso il proprio canale Instagram ha condiviso con i follower una segnalazione sul conto della showgirl. L’esperta di gossip (che ha ricevuto anche una fotografia come prova) si è detta certa di aver riconosciuto Rodriguez al fianco di Elio Lorenzoni. “Lavoro in Pronto Soccorso a Porto Viro (ovvero l’ospedale più vicino a dove Belen sta soggiornando con la famiglia, ndr) e oggi è venuta Belen Rodriguez perché Elio Lorenzoni ha la febbre da giorni“, le ha scritto un utente in dm sui social. La foto, caricata e successivamente pixelata dalla stessa Marzano, ha cominciato a fare il giro del web. I diretti interessati ad ora non hanno voluto commentare questo rumor e non è chiaro se Lorenzoni nel frattempo sia stato dimesso dall’ospedale.

Dopo l’ormai presunta fine del matrimonio con Stefano De Martino, nelle scorse settimane ci ha pensato l’ex Fabrizio Corona a rincarare la dose con spoiler e segnalazioni sul ballerino e Belen attraverso il proprio canale Telegram. In questi giorni la showgirl argentina, complice lo stress e i numerosi commenti sul suo conto, ha deciso di cercare un po’ di relax sull’Isola di Albarella, nel cuore del Parco regionale del Delta del Po. Qui Rodriguez si troverebbe in compagnia della figlia Luna Marì, il figlio Santiago (tornato da poco dagli Stati Uniti con il padre De Martino) e i genitori di lei. E se nel frattempo Stefano è tornato a Napoli dopo qualche giorno passato in Puglia, Belen in questi giorni ha deciso di non mostrare alcun uomo al suo fianco sui social. Il settimanale Chi, il 19 luglio scorso, aveva paparazzato l’ex volto Mediaset in compagnia dell’imprenditore Elio Lorenzoni. Da quell’avvistamento poi non si è più saputo nulla fino ad oggi, con l’arrivo dei due al Pronto Soccorso. Novità in arrivo? Chissà.