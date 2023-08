Grandi manovre per Adele in quel di Beverly Hills. La cantante è impegnata nei lavori di ristrutturazione della villa che ha acquistato da Sylvester Stallone nel 2022 per 58 milioni di dollari. La dimora accoglierà la popstar, il compagno Rich Paul e il figlio di Adele, Angelo, avuto dall’ex marito Simon Konecki. Molte cose cambieranno nella villa, tranne una: la statua di Rocky rimarrà al proprio posto nel cortile sul retro. Nei mesi scorsi lo stesso Stallone aveva rivelato al Wall Street Journal come la cantante avesse insistito per tenere quel cimelio. Diversamente, Adele avrebbe fatto saltare l’affare: “Mi piace quello che sta facendo, lo sta rendendo stupendo” ha dichiarato l’attore a proposito dei lavori in cui si è imbarcata la superstar.