La foto nuda in giardino ha, come prevedibile, scatenato le polemiche, ma Aurora Ramazzotti non si è fatta piegare dai commenti negativi. Anzi, ha deciso di ribattere a chi ha trovato quello scatto fuori liogo: “I 0.3 secondi di stallo dedicati all’inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace, benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una m*****”. Ha poi pubblicato uno dei tanti messaggi ricevuti, che recita: “Non tutto ciò che è libero è lecito! Bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite… Detto questo Aurora spero di avere stuzzicato la tua mente, per favore pensaci… Sei molto carina ma così ti perdi in un bicchiere d’acqua”. Come ha replicato lei a quest’altra osservazione? Tirando in ballo Mahmood, anche lui protagonista nelle ultime ore di uno scatto (decisamente apprezzato dai fan) senza veli: “Anche lui si perde in un bicchier d’acqua”, ha commentato ironicamente la figlia di Eros e Michelle.