“Come tutti sanno, io e Sam non stiamo più insieme… 6 anni sono tanti per stare con qualcuno quindi sono un po’ scioccata ma… non sono qui a spiegare perché, perché sinceramente non sono affari di nessuno! Ma non potevo più sopportare il dolore onestamente”. Britney Spears si sfoga sui social e rompe il silenzio circa il divorzio da Sam Asghari, notizia che ha colto di sorpresa i fan della popstar. A corredo di un video in cui balla sulle note di If di Janet Jackson la cantante spiega: “In una sorta di modo telepatico ho ricevuto così tanti messaggi che mi fanno sciogliere il cuore dagli amici e vi ringrazio! Ho giocato forte per troppo tempo e il mio Instagram può sembrare perfetto ma è lontano dalla realtà e penso che lo sappiamo tutti! Mi piacerebbe mostrare le mie emozioni e le mie lacrime su come mi sento veramente, ma per qualche ragione ho sempre dovuto nascondere le mie debolezze!“.

La riflessione di Britney si allarga quindi alla controversa relazione con il padre: “Se non fossi stata il forte soldato di mio padre, sarei stata mandata in posti dove farmi sistemare dai dottori. Ma è stato allora che ho avuto più bisogno di una famiglia! Dovresti essere amata incondizionatamente… non a condizioni!“. E la conclusione sembra essere improntata all’ottimismo: “Quindi sarò più forte che posso e farò del mio meglio. E in realtà sto andando davvero dannatamente bene”.