Un tuffo di notte, nel pieno spirito di libertà e spensieratezza che contraddistingue le sere d’estate quando si è in vacanza. Magari pure senza costume. È ciò che ha fatto Mahmood, che ha colto il momento e si è lasciato andare ad un bagno nudo in notturna, immortalando e pubblicando il tutto su Instagram, per la gioia dei fan.

Negli scatti pubblicati dal cantante, lo si vede prima in posa sugli scogli, con un costume a slip nero che mette in risalto il suo fisico statuario, e poi – dopo altre foto volutamente mosse e sfocate – ecco, dulcis in fundo, il colpo di scena. Nell’ultima immagine Mahmood è completamente nudo, immerso nell’acqua cristallina quasi fino alla vita, e con il lato B a favore di telecamera. Neanche a dirlo, i fan sono subito andati in delirio, scatenandosi nei commenti: “Sei incredibile e tanta roba”, scrive qualcuno. e ancora. “Un fisico scolpito, statuario”, “Mi sento male, ma cosa hai mangiato negli ultimi mesi? Sei una creatura bellissima”, “Tu con l’ultima foto ci vuoi lasciare senza parole. Sei la perfezione”. Insomma, “nudo e con i brividi” cantava nel brano che gli ha fatto vincere assieme a Blanco il Festival di Sanremo 2022: ora, sul nudo ci siamo, e sui brividi, forse, anche.