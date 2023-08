Circa 60 persone, presenti ieri sera al Circo Massimo a Roma, per assistere al concerto di Travis Scott, hanno avvertito sintomi lievi di intossicazione, con occhi e gola irritati, e hanno richiesto l’intervento dei sanitari che erano presenti sul posto. Hanno sentito la gola e gli occhi bruciare e immediatamente sono scappati via, mentre dal palco Scott, ignaro, continuava a cantare: sono rimaste intossicate, durante lo show del rapper americano, a causa di uno spray urticante vaporizzato tra la folla, poco prima dell’arrivo di Kanye West. Scene di panico che riportano alla tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove la notte tra il 7 e 8 dicembre 2018, in attesa del concerto del trapper Sfera Ebbasta, una banda di sei giovani spruzzò lo spray al peperoncino tra la gente: morirono cinque adolescenti e una mamma di 39 anni.