Ma quale crisi. Nelle scorse ore il web si era domandato se tra Ilary Blasi e Bastian Muller ci fosse già maretta, facendo notare alcuni indizi che avrebbero supportato l’ipotesi. La rete mormora, e Ilary spegne ogni insinuazione. Dopo giorni in cui dell’imprenditore tedesco non c’era traccia sui social della conduttrice, Blasi condivide con i follower alcuni momenti di una biciclettata in montagna con amici e con il compagno. E allora eccoli tenersi la mano mentre pedalano, e subito dopo sorridenti in un selfie di coppia, come a dire: “Non provate a darci per spacciati”. La lunga estate di Ilary prosegue: Brasile, Londra, Sardegna, Dolomiti. Poco importa se non tutti i viaggi sono condivisi con Bastian: la coppia è solida e non ha intenzione di dirsi addio.