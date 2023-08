Si chiama padre Guilherme Peixoto ed è già una celebrità. Con la sua musica, infatti, ha fatto ballare i giovani cattolici accampati a Lisbona in attesa della messa finale di Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù e i video del suo dj set all’alba hanno fatto il giro del web. Sacerdote dell’arcidiocesi di Braga, in Portogallo, padre Peixoto ha una passione per il dj set e sui social mostra la sua dote, quella cioè di mixare e remixare brani alla consolle. Nei video circolati sui social il prete si scatena suonando prima Jerusalema remixata, poi altri brani. Il tutto da una postazione allestita sull’enorme altare previsto per la celebrazione della messa, circondato da diversi prelati.