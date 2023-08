Una lunga tavolata in una sera d’estate. Damiano David è in compagnia della sua band, i Maneskin, e di amici. Tra questi una presenza che non passa inosservata: Martina Taglienti. Proprio quella Martina con cui il cantante era stato sorpreso a “limonare” nel mese di giugno portando l’artista ad annunciare la fine della storia con Giorgia Soleri. Si tratta della prima foto social insieme (escludendo appunto la paparazzata di cui sopra). Damiano e Martina sono quindi una coppia? Difficile a dirsi. Di certo stanno continuando a vedersi. Come amici o qualcosa di più non è ancora dato sapere, anche perché il frontman della band romana a fine giugno è stato avvistato con la modella Jessie Andrews, ex attrice a luci rosse.