Michele Morrone coinvolto in una rissa a Campomarino, nel tarantino. Luogo della vicenda, più precisamente, via Machiavelli. Il Quotidiano di Puglia riferisce come l’attore non avrebbe gradito uno sguardo reputato invadente di un gruppo di ragazzi e così Morrone si sarebbe azzuffato con uno di loro spedendolo in ospedale con “contusioni al volto e ad altre parti del corpo”. Il Corriere, invece, riportando altre voci sui possibili motivi della zuffa, parla di un diverbio “tra automobilisti in attesa di parcheggiare o di uscire dal parcheggio”. L’attore avrebbe anche preso a calci la portiera dell’auto del 24enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Maruggio mentre la lite è già in mano agli avvocati.