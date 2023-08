“Babbo vieni a prendermi in discoteca stanotte? Ma non puoi ubriacarti come tutti gli altri?”. È solo uno dei tanti post ironici sui social dopo la sperimentazione lanciata da Salvini dei taxi gratis per chi è positivo all’alcol test fuori dalle discoteche. “Guida poco che devi bere” è il commento di un altro utente mentre il ministero delle Infrastrutture ha iniziato la sperimentazione la notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto a Jesolo. Un’idea che sarebbe stata proposta dalla vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, almeno secondo quanto rivelato dalla stessa.

roma, ore 6 del mattino.

ubriachi in attesa di un taxi all’uscita della discoteca terminy station.#taxi #taxigratis pic.twitter.com/rxKyrPDn2c — Fiodor (@Fiodor1976) August 4, 2023

L’obiettivo – spiega il ministero – è quello di ridurre il numero di vittime di incidenti stradali, in costante aumento tra i giovani. L’auto bianca porterà a casa chiunque, al termine di una serata in discoteca, risulti positivo all’alcol test, oltreché le persone che avrebbero dovuto viaggiare in macchina con lui. Il voucher, si legge in una nota del Mit, “sarà fornito dagli stessi locali di intrattenimento previa convenzione con le compagnie locali di tassisti”. Il primo episodio di sperimentazione non sembra aver avuto particolare impatto sulla notte di movida: su circa 4mila persone entrate nella discoteca solo una ventina hanno usufruito del servizio, scrive Il Post, e di queste solo una è stata effettivamente riaccompagnata fino a casa, mentre le restanti sono state lasciate alla più vicina stazione di autobus. L’iniziativa solleva da giorni dubbi e polemiche, e sui social imperversano ormai meme e battute di ogni tipo.

Quindi, se mi faccio un drink alcolico non solo trovo (finalmente) un taxi, ma sarà anche gratis ????????????????????????#taxigratis #taxi_gratis_fuori_dalle_discoteche — FestinaLente (@0ccasionale) August 5, 2023

Presto! Un taxi gratis per Salvini! pic.twitter.com/ddBZGctu6y — jean- jacques r (@janavel7) August 4, 2023