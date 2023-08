Dopo lo scontrino postato su Tripadvisor da un utente che in un bar di Como si è visto aggiungere 2 euro dopo aver chiesto di tagliare un toast in due, adesso a denunciare un altro “extra” surreale è Selvaggia Lucarelli. “Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po’ anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l’altro avendole già messo in conto il coperto”, ha scritto in un post a corredo della foro dello scontrino “incriminato”. La vicenda, resa pubblica solo adesso, è avvenuta il 23 luglio a Finale Ligure (Liguria) e ha visto come protagonisti una famiglia composta da mamma, papà e figlioletta al seguito. E se il gestore dell’Osteria del cavolo – contattato da un giornale locale – non ha voluto rispondere, a commentare l’accaduto ci hanno pensato i follower della Lucarelli. “Beh però il nome del locale spiega onestamente a cosa si va incontro…”, ha scritto con ironia un utente. Ancora: “Sinceramente sta gente fa venire voglia di augurare loro la chiusura. Veramente miserabili”, “È come quando chiedi un bicchier d’acqua dopo il caffè. Domandi per gentilezza “quanto le devo?” e ti rispondono “non importa”. Il mondo si divide in gente che non sta stare al mondo e poi tutti gli altri. Confido che siano di più questi ultimi”, “Basterebbe semplicemente smettere di mangiare in questi posti“.

