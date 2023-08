Una corsa gratuita in taxi per chi esagera con l’alcol: è la proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per contrastare le stragi del sabato sera. Il Mit, che ha firmato un protocollo d’intesa con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno, stanzierà i fondi necessari a dare il via a un periodo di sperimentazione. L’obiettivo è quello di ridurre il numero di vittime di incidenti stradali, in costante aumento tra i giovani.

L’auto bianca porterà a casa chiunque, al termine di una serata in discoteca, risulti positivo all’alcol test, oltreché le persone che avrebbero dovuto viaggiare in macchina con lui. Il voucher, si legge in una nota del Mit, “sarà fornito dagli stessi locali di intrattenimento previa convenzione con le compagnie locali di tassisti”. Per la fase di sperimentazione, che si prolungherà a partire da agosto fino a metà settembre, sono stati individuati sei locali rilevanti sul territorio nazionale e, con un eventuale esito positivo, si potrà poi seguire con uno studio più ampio sulla fattibilità del progetto, conclude la nota.

L’idea iniziale della sperimentazione, sorta dopo l’incontro con le associazioni dei locali notturni di intrattenimento e in una riunione con influencer e digital creators alla presenza del ministro Salvini, coinvolge le seguenti discoteche: Mascara All Music, (Mantova) Il Muretto, Jesolo Lido (Venezia), Praja, (Gallipoli), Baia Imperiale, Gabicce Mare (Pesaro – Urbino), Naki Discoteca (Pavia) La Capannina (Castiglione della Pescaia). Resta da capire se la persona che ha alzato il gomito sarà in grado di trovare un taxi, cosa che nelle grandi città si è trasformata in un’impresa quasi impossibile.