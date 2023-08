“Stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto ‘Tina troppo trash‘, ‘Piersilvio caccia Tina’, ‘Tina fuori da Uomini e Donne’, ‘Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Maria De Filippi’ volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro, anche quest’anno, mi ritroveranno seduta al mio solito posto”. Tina Cipollari sui social commenta le voci di un suo presunto licenziamento da Uomini e Donne. Se nei giorni scorsi aveva replicato con toni più vaghi, questa volta risponde a muso duro. E prosegue: “Vi dirò di più, talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito! Buona estate a tutti, e un caro saluto a Piersilvio!”. Quindi la doverosa precisazione a scanso di equivoci: “Quando scrivo ‘un caro saluto a Piersilvio’ è proprio un caro saluto. Io non lo conosco ma l’ho sempre stimato e lo stimo molto e mi dispiace che sia stato sempre tirato in mezzo in questa circostanza. Immagino che come giusto che sia i suoi pensieri sia personali che professionali siano rivolti atrove. Spero un giorno di poterlo conoscere”.