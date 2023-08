Continuano gli atti vandalici ai danni dei monumenti del nostro Paese. Dopo i molteplici sfregi al Colosseo adesso nel mirino della noia giovanile una statua di Enrico Butti a Viggiù (Varese). Janis Danner, influencer e modello tedesco, aveva affittato la villa di lusso Alceo per festeggiare il compleanno della fidanzata, anche lei influencer. E proprio qui, nella giornata del 31 luglio scorso, il gruppetto di giovani di età tra i 25 e 30 anni ha distrutto la statua dal valore di 200mila. Infatti, ignorando i divieti della casa storica, sono entrati nella fontana e hanno abbracciato l’opera per fare un video da postare sui social.

Dopo aver visto i filmati delle telecamere di sorveglianza i ragazzi sono stati immediatamente denunciati dai gestori per atti vandalici. Bruno Golferini, gestore della villa che dal 2016 è stata trasformata in hotel di lusso ha raccontato che il gruppo di turisti non si è nemmeno scusato e ha provato a offrire 200 euro a titolo di risarcimento: “So che hanno pranzato a Villa d’Este spendendo circa 400 euro a testa, ma non hanno voluto fare una colletta per l’opera di Butti” ha dichiarato amareggiato ai media locali.