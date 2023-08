L’ex ballerina di Amici, Lorella Boccia, finisce al pronto soccorso per un dito nell’occhio. A tutti è capitato almeno una volta di infilarsi accidentalmente nell’occhio il proprio dito. E se tendenzialmente si risolve tutto in pochi minuti – nonostante il fastidio e il rossore – non è stato così per la Boccia che si è vista costretta a correre all’ospedale a causa del forte dolore. “Ho fatto la visita e come previsto è un’abrasione corneale“, ha spiegato ai follower dopo aver ricevuto tutte le cure necessarie e bendato l’occhio. Poi ha aggiunto: “Se provo ad aprire l’occhio destro di conseguenza si apre il sinistro e sento un dolore atroce. Qui avevo ancora l’anestesia (avrei voluto rubare al doc l’intera boccetta) a voi è successo? Dopo quanto siete riusciti ad aprirlo e soprattutto quando inizia a calmarsi il dolore?”. Immediata è stata la reazione preoccupata dei fan, tuttavia adesso sembra che la situazione si stia stabilizzata.

Chi è Lorella Boccia? Classe 1991, ha partecipato come ballerina all’edizione di Amici 12 giungendo anche alla fase serale. L’anno seguente è entrata a far parte del corpo di ballo del programma come professionista. Ha condotto Made in Sud accanto al rapper Clementino per poi decidere di dedicarsi a tempo pieno a Luce, la sua bambina di due anni nata dal matrimonio con il produttore televisivo Niccolò Presta.