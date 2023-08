Ed Sheeran continua a sorprendere i fan. Settimana scorsa dopo essersi esibito a Nashville, nel Tennessee (Stati Uniti), aveva cantato al karaoke e bevuto birra al Santa’s Pub: “È ancora lo stesso posto di quando vivevo qui. Come si può non amare karaoke e birra a buon mercato?”, aveva scritto a corredo del post. Adesso, invece, in attesa di salire sul palco del Soldier Field per il suo Mathematician tour, ha servito hot dog presso il Weiners Circle di Chicago. L’evento eccezionale, che ha elettrizzato i fan, è avvenuto il 29 luglio scorso ed era già stato annunciato in precedenza dallo stesso chiosco. Il cantante ridendo e conversando cordialmente ha regalato i classici ‘panini’ americani alle persone che si erano presentate in massa: atteggiamento che è stato “bocciato” come, ironicamente, si evince da un tweet: “Il nostro nuovo apprendista Ed Sheeran ha molto da imparare, è troppo corretto e amichevole”. L’iconico locale di Lincoln Park infatti, più che per i suoi piatti, è noto per i suoi caustici dipendenti e i loro abusi verbali rivolti alla clientela. “Ho servito hot dog a @wienerscircle oggi. Questo posto è leggendario a Chicago per servire hot dog e insultare i propri clienti. L’ho adorato“, ha fatto sapere lo stesso cantante postando il video che lo ritrae dietro al bancone.