“Dajeeeee grande Lorenzo“. Una semplice parola di incoraggiamento e un abbraccio che in qualche modo rappresenta quello che tutti i fan vorrebbero dare in questo momento a Jovanotti. Mara Venier posta sui social una foto in compagnia del cantautore, a cui fa visita mentre si trova in Repubblica Dominicana dove il marito Nicola Carrara ha una casa. Jovanotti è sulla sedia a rotelle in seguito al recente incidente in bicicletta e come spiegato non può ancora rientrare in Italia perché al momento rischierebbe una trombosi. Così la conduttrice è andata a trovarlo e a infondergli la carica necessaria per un pronto recupero. “La Zia non ci lascia mai soli” commenta Biagio Antonacci sui social vedendo la foto, “Belli che siete” scrive invece Christian De Sica.

