Stasera, meteo permettendo, tutti con il naso all’insù per ammirare il primo evento astronomico del mese di agosto. Di cosa si tratta? Della Superluna dello Storione, ovvero il primo plenilunio del mese dove il nostro satellite apparirà più grande e brillante rispetto al solito perché nel punto della sua orbita più vicino al nostro Pianeta. Sarà visibile anche in Italia già dopo il tramonto e il picco di illuminazione verrà raggiunto alle 23:32. Rappresenta una delle due Superluna previste per il mese di agosto, l’altra sarà nella notte a cavallo tra il 30 e il 31 agosto (per avere nuovamente due perigei lunari in un solo mese si dovrà attendere il 2037).

Dalle 20:40 l’evento si potrà seguire anche dal web con la diretta dal Virtual Telescope. “Quella di stanotte sarà la seconda Superluna dell’anno, il 2023 ne propone ben 4 ma la cosa curiosa è che verificandosi oggi c’è tutto il tempo affinché ci sia un’altra luna piena questo mese (…)”, ha fatto sapere all’Ansa Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project che condurrà la diretta osservativa. La Luna sarà visibile ad occhio nudo per tutta la notte ma chi possiede binocoli o un telescopio potrà osservarla nel suo massimo splendore.

Come mai Luna dello Storione? Il nostro satellite da sempre ha affascinato non solo gli scienziati ma anche le popolazioni. Ad esso si attribuivano – e per alcune culture è ancora così – poteri soprannaturali in grado di influenzare la natura e l’animo umano. E tra le tradizioni legate alla Luna arrivate sino a noi, la più radicata è senza dubbio quella dei nativi americani. Proprio loro hanno ribattezzato così l’evento perché in questo periodo nella regione dei Grandi Laghi (America settentrionale) si verificava un’abbondanza di storioni, pesci d’acqua dolce dalla carne pregiata e noti per il caviale. In realtà, può essere chiamata anche Luna del Grano poiché sempre in questo periodo si svolgeva la mietitura.

Cosa differenzia la Superluna da una luna piena normale? L’orbita del nostro satellite è ellittica, perciò la sua distanza dalla Terra oscilla dai 356 ai 406mila km. E in occasione del perigeo lunare (minima distanza dal nostro Pianeta) la Luna apparirà più grande del 7% e di conseguenza più luminosa della media. Stasera, 1 agosto, il perigeo avrà una distanza di 357.309 km. La sua estrema vicinanza non influenza solo le dimensioni ma anche le maree, tuttavia a differenza delle leggende le variazioni sono infinitesimali e ben lontane dalla possibilità di scatenare terremoti o tsunami.