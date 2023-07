“POV: quando sei al pub dopo il concerto di Ed Sheeran e, a sorpresa, lo stesso Ed Sheeran entra nel locale e inizia a cantare al karaoke”. Con queste parole una fan ha sintetizzato su TikTok quanto accaduto l’altra sera a Nashville, negli Stati Uniti: come si vede nel video da lei pubblicato – e diventato in breve virale – il cantante 32enne inglese è infatti entrato nel bar, ha ordinato una birra e ha iniziato a divertirsi con gli altri ragazzi presenti, come se nulla fosse.

Così, birretta in una mano e microfono nell’altra, ha cantato “I Want It That Way” dei Backstreet Boys insieme ad un’emozionatissima ragazza inglese, quindi “What Makes You Beautiful” dei One Direction dedicandola a una coppia di neo-sposini. E alla fine, per i presenti, il concerto più bello è stato proprio questo, spontaneo e sincero.