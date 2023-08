Miriam Leone incinta: primo fiocco, il colore ancora non si sa, in casa della Leone e di Paolo Carullo. I due si erano sposati nel 2021 e a distanza di due anni è arrivato il dolce annuncio. A rendere nota la notizia la stessa attrice in un’intervista a Vanity Fair che le ha dedicato la copertina. La ex Miss Italia ha confessato di essersi accorta di essere incinta prima del test di gravidanza vedendo foto che le erano state scattate. “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto. (…). Strano, stranissimo… Sono felicissima, questo è un figlio desiderato…”.

Poi la conversazione si è spostata sull’ampio tema della gravidanza: “Sono convinta che una donna debba essere tutelata nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato”, ha specificato. ” Io, sono onesta, non ci vedo niente di male nel fatto che la gente sogni queste cose. C’è chi sogna perché un figlio lo ha già avuto, chi perché non ce l’ha e poi c’è anche un sacco di gente a cui non frega proprio niente”. E ancora: “La maternità è una scelta personale che spesso non è nemmeno una scelta. E io non mi devo giustificare del volere dei figli o del non volerne avere. Del poterne avere o del non poterne. È una domanda che era naturale fino a cinquanta o sessanta anni fa, quando le donne erano relegate a quel ruolo lì. Adesso non è più così e questo va spiegato”.