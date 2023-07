È bastata la foto di una flebo postata sui social per scatenare preoccupazione tra i fan di Belen Rodriguez. In questa estate che la vede protagonista per la presunta (ed ennesima) rottura con Stefano De Martino, la showgirl non si trova a passare un momento tanto semplice. Sebbene sembra sia pronta a rimettersi in gioco con la nuova fiamma Elio Lorenzoni, lo stress che deriva da una situazione sentimentale così ballerina è probabile che si faccia sentire anche sul suo fisico.

Ecco allora che in molti hanno collegato la foto della flebo con problemi di salute derivanti da quanto Belen sta attraversando. “Ricarichiamo” ha scritto Rodriguez accompagnando lo scatto. La showgirl in realtà starebbe benissimo: la flebo sarebbe infatti un mix di vitamine e integratori. Insomma, un semplice trattamento per dedicarsi a se stessa, ma c’è chi scommette che in questo frangente si renda ancor più necessario per combattere lo stress accumulato.