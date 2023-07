Mondo dello spettacolo in lutto. Si è spenta a 50 anni Sabrina Giambartolomei, produttrice e organizzatrice di eventi. La morte è avvenuta sabato 29 luglio all’ospedale Sant’Andrea di Roma dove era ricoverata. Il sindaco di Nepi (Viterbo), città di nascita di Giambartolomei, fa sapere: “Colpita da una malattia improvvisa, non è riuscita a superarla. Il mio abbraccio va al padre, al figlio e ai familiari tutti colpiti da questo improvviso lutto. Sabrina aveva appena 50 anni. Le più sentite condoglianze, mie e dell’amministrazione comunale”. A piangerla è anche Maria Grazia Cucinotta, legata a lei da un profondo rapporto di amicizia. Su Instagram, condividendo uno scatto in cui sono abbracciate, l’attrice scrive: “Ho aspettato che ti svegliassi e tutto ricominciasse tra le tue risate e gli abbracci dove ritornavi bambina e io ti stringevo forte…. invece hai continuato il tuo viaggio fuori da questo mondo dove lasci tutti con un vuoto infinito Sabrina amore mio amica del cuore. Tvb per sempre”.

