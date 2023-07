“Affittai uno smoking, non avevo nulla di elegante, ma ne trovai solo uno di due taglie più piccolo: sono arrivato con i pantaloni al polpaccio e le maniche striminzite”. Ronn Moss ricorda il suo primo provino per Beautiful, la soap che gli ha dato la fama a livello mondiale. “Stranamente quella fila di produttori sorrideva, c’era una strana energia. Prima ancora che aprissi bocca, avevano capito che ero Ridge…” confessa intervistato da Repubblica.

La sua permanenza nel programma tv è durata ben 25 anni. Non è stato tutto sempre rose e fiori, come si può immaginare. “Ci sono stati momenti stressanti, proprio come la vita che vivevo in parallelo. Come Ridge ho avuto morti e traumi. Ho perso mio padre, diversi amici: andavo comunque al lavoro, per farmi forza, non ho perso un giorno di riprese, anche malato”. E confessa: “Tra una scena e l’altra mi è capitato di correre in camerino a vomitare. Tornavo e ricominciavo, senza un lamento: c’erano altre 200 persone il cui lavoro dipendeva da me”.