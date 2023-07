Ci risiamo. Fabrizio Corona torna a ‘elargire’ gossip. Da giorni infatti non si fa altro che parlare della presunta fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Attraverso il suo canale Telegram, l’ex re dei paparazzi ha promesso di sganciare una bomba sulla sua ex e l’ormai navigato conduttore Rai. E così in effetti è stato: secondo Corona i due si sarebbero lasciati ben 6 mesi fa, dopo il ritorno di fiamma in seguito all’arrivo di Luna Marie, figlia che la showgirl nel frattempo ha avuto con Antonino Spinalbese. “Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social, lui si vergogna di come si veste, di come si muove, di come si atteggia, di come parla, la considera una cretina, non intelligente. Torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto”, ha tuonato Corona.

E ancora: “Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l’ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l’ansia perché non sa di cosa parlare”. Il discorso si è poi spostato su una confessione che Belen avrebbe fatto direttamente a Fabrizio: “Poco tempo fa l’ho incontrata, sapete tutti che siamo veramente tanto amici, e facendo una serie di domande mi chiede ‘Quando esci, con chi esci?’, io le ho risposto che esco con la mia fidanzata, andiamo in giro, chiacchieriamo, litighiamo, però alla fine siamo noi due, senza amici. E lei mi risponde ‘Ca**o, come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli, ma mi dispiace per il bambino’”.

Quale sarà il pensiero di Fabrizio su Elio Lorenzoni, imprenditore del nord e ipotetica frequentazione attuale di Belen? “Di Belen sappiamo tutto, da Michele Morrone a Gianmaria Antinolfi ad Antonino Spinalbese, per arrivare a quest’ultimo, tale Elio, che sembra proprio uscito dai racconti romanzati delle favole degli elfi… Ma chi ca**o è questo Elio? Risposta: nessuno. Un tappabuchi per il cuore e per i momenti difficili di Maria Belen Rodriguez”. La stoccata finale Corona la riserva a De Martino dove, tra complimenti per la tenacia e la professionalità, arrivano però anche delle frecciatine precise: “Da fruttivendolo che arriva ad Amici a fidanzato di Belen proprietario di un negozio, a ragazzino usato per fare il primo figlio, a uomo che si fa trasformare esteticamente con modo di comportarsi e di vestirsi all’immaginario uomo ideale di Belen Rodriguez”. E ancora: “Stefano De Martino è tornato con Belen per l’interesse ed un ruolo mediatico istituzionale che nella sua ideologia di carriera è una spinta in più per raggiungere gli obiettivi. L’aver accettato una situazione famigliare del genere lo rende ancora più amato dalla gente. Le immagini che posta di suo figlio e di sua moglie (davvero poche, tra l’altro), lo rendono l’uomo perfetto”.

Secondo Corona dunque alla base di tutto ci sarebbe un vero e proprio tornaconto lavorativo: “Siamo nel 2023! Vanno di moda le famiglie queer, molti di voi sanno cosa sono, i diritti LGBTQ+ sono la nuova frontiera del mainstream social, le coppie sono aperte, i tradimenti non sono poi così gravi, tutto si perdona al Dio Social della visibilità, della fama, della popolarità, degli obiettivi e del sistema ‘click’“. Come reagiranno a queste affermazioni al veleno i diretti interessati? Chissà. Intanto Corona nel suo canale Telegram premium a pagamento, promette contenuti ulteriori: “Vuoi sapere con chi Stefano ha tradito Belen? Vuoi sapere il nome? Vuoi le foto della ragazza e il suo profilo Instagram? Vuoi leggere le chat tra di loro? Vuoi ascoltare l’intervista esclusiva che io ho fatto a lei? Vuoi sapere, come al solito, la verità? Vai sul canale premium”.