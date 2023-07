“È una giornata in cui c’è molta preoccupazione perché è arrivato un messaggio dell’Inps. Abbiamo un presidente del Consiglio che fa tanti video e ha difficoltà a parlare con i giornalisti, va in Tv senza contraddittorio, e oggi non ci mette la faccia e affida all’Inps il compito di avvertire con un sms, un messaggio che è anche ipocrita perché parla di sospensione del reddito di cittadinanza per i destinatari, ma in realtà viene cancellato. Viene arrestato, viene detto stop a questo sostegno. Abbiamo lottato tanto per introdurlo. Nel momento in cui per essere coerente nella lotta con i poveri, privi 500mila nuclei familiari di un sostegno, senza offrire una reale alternativa, rischi di provocare un disastro sociale senza nessuna misura alternativa di protezione”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, durante la presentazione del libro di Pasquale Tridico con Enrico Marro “Il lavoro di oggi, la pensione di domani”, a Diamante, in Calabria.