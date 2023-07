Un anno fa Ilary Blasi e Francesco Totti annunciavano la fine del matrimonio. Oggi invece si parla di un riavvicinamento. Nel mezzo mesi e mesi di indiscrezioni, sia sui motivi che hanno portato alla fine del loro legame sia sulle questioni legali discusse in tribunale (come la vicenda Rolex).

A far sapere che tra gli ex coniugi – che nel frattempo si sono entrambi rifatti una vita con nuovi partner – è tornato il sereno sono gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza. La prima scrive sui social: “Si vocifera che Totti e Ilary pare abbiano ripreso a risentirsi tramite messaggini, ci parrebbe essere un ritorno di fiamma?”. In realtà non si tratterebbe di un riavvicinamento sentimentale. Semplicemente, come specifica la testimonianza giunta a Venza, Ilary e Francesco avrebbero deciso di mettere da parte gli screzi per il bene dei loro figli: “È vero che è ritornato il sereno ma solo per il bene della famiglia“.