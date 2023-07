Il concerto di Geolier a Palermo nell’ambito del Green Pop Fest organizzato da Puntoeacapo e dal Comune è finito ben prima del previsto. Il motivo? Invasione di palco da parte di alcuni ragazzi che sono saliti prima sulle transenne e poi on stage interrompendo l’esibizione del rapper. Come riportano i media locali il cantante avrebbe provato a riportare l’ordine ma non sarebbe servito a nulla, dal momento che alcuni fan sono nuovamente tornati a occupare il palco. A quel punto Geolier si è visto costretto a lasciare il palco e a sospendere la propria performance mentre dalla platea venivano lanciate bottiglie sul palco (e viceversa). Sui social l’artista ha scritto: “Mi spiace per aver dovuto interrompere il concerto di questa sera ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo, purtroppo è stato per motivi indipendenti dalla mia volontà ma per questioni di ordine pubblico e di sicurezza. Mando un grande abbraccio a tutti i miei fan palermitani, sono sicuro che ci rivedremo molto presto”.