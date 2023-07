“Siamo stati chiusi tre ore in aereo senza aria condizionata con 42 gradi fuori. Ci hanno fatto scendere dopo che la gente è stata male”. A denunciarlo è l’influencer italiano noto come Iconize, ovvero Marco Ferrero, con un video postato su TikTok in cui si vede gente sofferente e l’intervento di alcune ambulanze sulla pista dell’aeroporto di Malaga, in Spagna, da cui doveva decollare il volo diretto a Milano Malpensa. Il video di Ferrero (un milione e 200 mila follower su TikTok, quasi mezzo milione su Instagram) è diventato in poco tempo virale e sulla vicenda è intervenuta anche l’associazione Codici a tutela dei consumatori.

“Il racconto del passeggero è allucinante – dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – e ancora di più lo sono le immagini. Ci sono persone visibilmente provate dal caldo. Alcune di loro, stremate, vengono soccorse in pista da un’ambulanza e da personale medico. Chiederemo conto a Ryanair di quanto accaduto – afferma Giacomelli -, perché quello che è successo non può essere archiviato come un semplice imprevisto. Non ci riferiamo soltanto al ritardo, ma anche al trattamento riservato ai passeggeri, rinchiusi per ore in un aereo con temperature torride tra mancamenti ed attacchi di panico. Pretendiamo risposte da Ryanair ed anche interventi rapidi e concreti per risarcire chi ha vissuto questa disavventura”.