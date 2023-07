Violenta rapina nella casa di Gianluigi Donnarumma a Parigi. Lo riporta la testata Actu17, secondo cui il portiere del Psg e della Nazionale italiana sarebbe stato aggredito la scorsa notte insieme alla sua compagna Alessia Elefante da un gruppo di banditi. Questi li avrebbero legati, spogliati (come riporta Rmc Sport), picchiati e derubati di circa 500mila euro prima di scappare. I ladri sarebbero entrati nell’abitazione della coppia sfondando la porta intorno alle 3 del mattino, nell’ottavo arrondissement della capitale francese. Dopo l’aggressione, Gianluigi e Alessia si sarebbero rifugiati in un hotel poco distante prima di essere trasferiti in ospedale. Su questa vicenda è già stata aperta un’indagine dalla Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina.