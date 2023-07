Quando il parcheggio, facile per alcuni, è praticamente un’impresa per altri. In un video diventato virale sui social, c’è un uomo alla guida di una Fiat Panda che cerca di parcheggiare l’auto tra due veicoli. Tenta svariate volte, ma alla fine desiste e se ne va. La scena viene ripresa da due ragazze, stupite, dal balcone di casa: “Ora scendo e gliela parcheggio io, siamo qui da dieci minuti” dicono. “Sarà il ventesimo tentativo”.

Video TikTok/Giorgia.Licciaro10