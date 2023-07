Nuova puntata nella soap che vede protagonista Belen Rodriguez. Dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi che la ritraggono in atteggiamenti complici con Elio Lorenzoni, ora arriva l’indiscrezione di Pipol Gossip secondo cui la showgirl avrebbe lasciato la casa di Milano per sfuggire all’assedio dei paparazzi e incontrare in tutta tranquillità la sua nuova fiamma in un noto hotel della città. Ecco che cosa scrive la fonte: “Clamoroso! Belen Rodriguez lascia la propria abitazione nel cuore di Brera per trasferirsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano per sfuggire all’assedio dei paparazzi, che in queste ore sostano numerosi nei pressi dell’abitazione, e poter così incontrare serenamente il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni”. In tutto ciò Stefano De Martino, dopo la trasferta londinese con il figlio Santiago, si è chiuso in un silenzio social che potrebbe essere sintomatico del difficile momento che sta vivendo dal punto di vista sentimentale.

